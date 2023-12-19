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Взимку Україну будуть захищати ще кілька нових систем Patriot, — Зеленський

19 грудня 2023 18:16
оновлено: 18:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Взимку Україну будуть захищати ще кілька нових систем Patriot, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Цієї зими Україну від російських ракет та дронів захищатимуть нові системи протиповітряної оборони. Йдеться про ще декілька систем Patriot.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

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"Ця зима інша, вона також з викликами, на жаль, з втратами, але все ж таки з меншими. Ми щомісяця стаємо потужнішими. Було у мене серйозне відрядження з командою", — сказав президент.

За його словами, кілька нових систем Patriot будуть захищати Україну взимку, проте Зеленський не назвав точну кількість.

"Пообіцяв не говорити кількість, поки не будуть захищені", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 19 грудня, Президент Володимир Зеленський проводить підсумкову пресконференцію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у "Дії" з'явиться нова функція — обмін сертифіката на житло онлайн. Вона запрацює сьогодні опівночі, і перший тиждень буде тестовим.

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