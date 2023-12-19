Взимку Україну будуть захищати ще кілька нових систем Patriot, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Цієї зими Україну від російських ракет та дронів захищатимуть нові системи протиповітряної оборони. Йдеться про ще декілька систем Patriot.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

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"Ця зима інша, вона також з викликами, на жаль, з втратами, але все ж таки з меншими. Ми щомісяця стаємо потужнішими. Було у мене серйозне відрядження з командою", — сказав президент.

За його словами, кілька нових систем Patriot будуть захищати Україну взимку, проте Зеленський не назвав точну кількість.

"Пообіцяв не говорити кількість, поки не будуть захищені", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 19 грудня, Президент Володимир Зеленський проводить підсумкову пресконференцію.

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