Зимой Украину будут защищать еще несколько новых систем Patriot, — Зеленский
Этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.
Небо над Украиной будут защищать еще несколько Patriot
"Эта зима другая, она также с вызовами, к сожалению, с потерями, но все же с меньшими. Мы ежемесячно становимся мощнее. Была у меня серьезная командировка с командой", — сказал президент.
По его словам, несколько новых систем Patriot будут защищать Украину зимой, однако Зеленский не назвал точное количество.
"Пообещал не говорить количество, пока не будут защищены", — объяснил он.
Напомним, что в Украине сегодня, 19 декабря, Президент Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию.
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