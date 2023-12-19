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Зимой Украину будут защищать еще несколько новых систем Patriot, — Зеленский

19 декабря 2023 18:16
обновлено: 18:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зимой Украину будут защищать еще несколько новых систем Patriot, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.

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"Эта зима другая, она также с вызовами, к сожалению, с потерями, но все же с меньшими. Мы ежемесячно становимся мощнее. Была у меня серьезная командировка с командой", — сказал президент.

По его словам, несколько новых систем Patriot будут защищать Украину зимой, однако Зеленский не назвал точное количество.

"Пообещал не говорить количество, пока не будут защищены", — объяснил он.

Напомним, что в Украине сегодня, 19 декабря, Президент Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в "Дії" появится новая функция — обмен сертификата на жилье онлайн. Она заработает сегодня в полночь, и первая неделя будет тестовой.

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