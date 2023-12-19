Зеленський висловився щодо термінів закінчення війни

Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає чіткої дати завершення війни. Він зазначив, що зараз ніхто, навіть командири, не знають відповіді щодо закінчення війни з Росією у наступному році.

Про це він заявив на своїй підсумковій пресконференції.

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"Я думаю, що ніхто не знає відповіді", — сказав він.

Голова держави додає: навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні, не знають на це питання відповіді.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", — додав президент.

Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — що відомо

Нагадаємо, що під час пресконференції голова держави заявив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатково півмільйона українців.

Також він висловив впевненість, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

А також Президент сказав, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Проте цих грошей в України зараз немає.