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Зеленский высказался по поводу сроков окончания войны

19 декабря 2023 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский высказался по поводу сроков окончания войны
Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет четкой даты завершения войны. Он отметил, что сейчас никто, даже командиры, не знает ответа об окончании войны с Россией в следующем году.

Об этом он заявил на своей итоговой пресс-конференции.

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"Я думаю, что никто не знает ответа", — сказал он.

Глава государства добавляет: даже уважаемые люди, командиры, наши или западные, не знают на этот вопрос ответа.

"Когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", — добавил президент.

Итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского — что известно

Напомним, что во время пресс-конференции глава государства заявил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительно полмиллиона украинцев.

Также он выразил уверенность, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

А также Президент сказал, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Однако этих денег у Украины сейчас нет.

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