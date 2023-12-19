Зеленский заявил, что не обсуждал с Орбаном ни войну, ни Путина

Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ни войну в Украине, ни президента России Владимира Путина. По его словам, глава венгерского правительства не дал ответа на ряд вопросов.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

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"Иногда его политика не очень дружная в отношении нас, и он знает об этом, он слышал от меня. У меня было много вопросов к нему, но мы все равно — соседние страны, мы пытаемся найти решения, ответы", — сказал Зеленский.

Глава государства добавляет: на многие вопросы венгерский премьер не смог ответить.

"В Аргентине я спросил Орбана, почему они нас не поддерживают в ЕС. Он затруднился сказать. И почему мы не можем организовать встречу друг с другом он затруднился сказать", — резюмировал Президент.

Итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского — что известно

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты должны заниматься исключительно своей работой и быть нравственными авторитетами. Однако, к сожалению, этого не происходит.

Также глава государства сказал, что Украина не может постепенно проиграть в войне с Россией.

Дополнительно он подчеркнул, что пока нет четкой даты завершения войны. Он отметил, что сейчас никто, даже командиры, не знают ответа об окончании войны с Россией в следующем году.