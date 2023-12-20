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РФ применяет запрещенный газ на поле боя — военные рассказали о последствиях

20 декабря 2023 00:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ применяет запрещенный газ на поле боя — военные рассказали о последствиях
Военные ВСУ во время штурма. Фото: Zelenskiy / Official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Командир 15-го отдельного полка Национальной гвардии рассказал, что враг прибегает к использованию запрещенного газа против наших военных, сбрасываемого с беспилотников. Больше всего россияне использовали его вблизи Роботино и Орехова.

Об этом сообщает CNN.

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Так, на север Роботино, где недавно продолжались тяжелые боевые действия, зафиксировали девять случаев, когда враг сбрасывал едкий и легковоспламеняющийся газ на позиции наших военных. По словам бойцов, газ используется с целью вызвать панику, после этого начинаются обстрелы или атака беспилотников.

По источникам издания, оккупанты используют для "устрашения" вещество, которое является разновидностью газа CS.

"Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, газ CS, вещество для борьбы с массовыми беспорядками, также известное как слезоточивый газ, является химическим соединением, которое может привести к временной недееспособности людей, раздражая глаза, нос, рот, легкие и кожу. Конвенция ООН о запрете химического оружия запрещает использование средств борьбы с массовыми беспорядками во время войны", — отмечается в материале.

Какие последствия для украинских военных

Так, в медицинских выводах бойцов, переживших газовую атаку врага, указано, что они были отравлены. Мужчины рассказали, что получили ожоги и раны на лице, а также во рту и горле.

"Сначала я увидел дым. Мы выбежали из траншеи, и газ внезапно загорелся. Окоп пылал огнем. Этот газ обжигает, ослепляет, дышать не можешь, сразу стреляет в горло. У нас не было даже секунды", — рассказал один из защитников.

Еще один военный добавил: "Дважды вдыхаешь, потом не можешь дышать".

Также издание рассказало, что враг идет на штурм под действием наркотических средств для усиления атаки. Отмечается, что часто у российских военных были тяжелые ранения, но при этом они улыбались, будто не испытывали боли.

Напомним, что российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с левобережья Днепра. В Генштабе рассказали о ситуации.

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