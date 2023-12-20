РФ применяет запрещенный газ на поле боя — военные рассказали о последствиях
Командир 15-го отдельного полка Национальной гвардии рассказал, что враг прибегает к использованию запрещенного газа против наших военных, сбрасываемого с беспилотников. Больше всего россияне использовали его вблизи Роботино и Орехова.
Об этом сообщает CNN.
Что известно об использовании РФ запрещенного газа на передовой
Так, на север Роботино, где недавно продолжались тяжелые боевые действия, зафиксировали девять случаев, когда враг сбрасывал едкий и легковоспламеняющийся газ на позиции наших военных. По словам бойцов, газ используется с целью вызвать панику, после этого начинаются обстрелы или атака беспилотников.
По источникам издания, оккупанты используют для "устрашения" вещество, которое является разновидностью газа CS.
"Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, газ CS, вещество для борьбы с массовыми беспорядками, также известное как слезоточивый газ, является химическим соединением, которое может привести к временной недееспособности людей, раздражая глаза, нос, рот, легкие и кожу. Конвенция ООН о запрете химического оружия запрещает использование средств борьбы с массовыми беспорядками во время войны", — отмечается в материале.
Какие последствия для украинских военных
Так, в медицинских выводах бойцов, переживших газовую атаку врага, указано, что они были отравлены. Мужчины рассказали, что получили ожоги и раны на лице, а также во рту и горле.
"Сначала я увидел дым. Мы выбежали из траншеи, и газ внезапно загорелся. Окоп пылал огнем. Этот газ обжигает, ослепляет, дышать не можешь, сразу стреляет в горло. У нас не было даже секунды", — рассказал один из защитников.
Еще один военный добавил: "Дважды вдыхаешь, потом не можешь дышать".
Также издание рассказало, что враг идет на штурм под действием наркотических средств для усиления атаки. Отмечается, что часто у российских военных были тяжелые ранения, но при этом они улыбались, будто не испытывали боли.
Напомним, что российские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с левобережья Днепра. В Генштабе рассказали о ситуации.
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