За сутки оккупанты совершили 17 безуспешных штурмов на Херсонском направлении, — Генштаб

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 668 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают совершать безуспешные штурмы, а воины ВСУ уверенно бьют по врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания войск Украины на угрожающие направления, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские военные отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении российские оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях ВСУ продолжали отражать атаки врага.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить подразделения Сил обороны Украины с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что, по оценкам Белого дома, российские оккупанты смогут легче проводить наступательные действия этой зимой, когда погодные условия станут более благоприятными для ведения механизированной маневровой войны. Речь идет о январе и феврале 2024 года.