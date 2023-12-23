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На оккупированных территориях россияне ищут людей для управления дронами

23 декабря 2023 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На оккупированных территориях россияне ищут людей для управления дронами
Российский оккупант с дроном. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают вербовать молодежь на войну против Родины. Они ищут людей для управления дронами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Набор на курсы управления дронами

Во временно оккупированном Крыму противник проводит набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Попасть на них можно только при согласии по окончании пойти "добровольцем" на войну против Украины.

"Таким образом враг в очередной раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют", — говорится в сообщении.

Напомним, начались 668 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают совершать безуспешные штурмы, а воины ВСУ уверенно бьют по врагу.

Также мы писали, что россияне создали бюро технической инвентаризации (БТИ) во временно оккупированной Новой Каховке. Они проверяют, кто остается в городе, кто выехал, и ищут свободное жилье.

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