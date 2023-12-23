На оккупированных территориях россияне ищут людей для управления дронами
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают вербовать молодежь на войну против Родины. Они ищут людей для управления дронами.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Набор на курсы управления дронами
Во временно оккупированном Крыму противник проводит набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Попасть на них можно только при согласии по окончании пойти "добровольцем" на войну против Украины.
"Таким образом враг в очередной раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют", — говорится в сообщении.
Напомним, начались 668 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают совершать безуспешные штурмы, а воины ВСУ уверенно бьют по врагу.
Также мы писали, что россияне создали бюро технической инвентаризации (БТИ) во временно оккупированной Новой Каховке. Они проверяют, кто остается в городе, кто выехал, и ищут свободное жилье.
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