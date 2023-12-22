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У Новій Каховці росіяни створили БТІ для інвентаризації майна мешканців, — мер міста

22 грудня 2023 22:58
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Новій Каховці росіяни створили БТІ для інвентаризації майна мешканців, — мер міста
Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Росіяни створили бюро технічної інвентаризації (БТІ) у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони перевіряють, хто залишається у місті, а хто виїхав, та шукають вільне житло. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Ситуація в Новій Каховці

У Новій Каховці за останній час значно побільшало російських військових. Відтак вони почали інвентаризацію житла людей. 

"Створили кацапи свої БТІ і призначили людину, яка зрадила і пішла на співпрацю. І тепер проходить паспортна інвентаризація житла — хто є, хто залишився. Будуть скоріш за все виявляти вільне житло", — повідомив Володимир Коваленко. 

13 грудня окупанти пригнали автобуси на евакуацію з міста для всіх охочих. Однак виїхали буквально одиниці людей похилого віку, каже міський голова. Більшість залишилася в місті. 

"Там постійна напруга, люди у відчаї. Отаке там життя — постійно йдуть обстріли", — розповів мер Нової Каховки.

Не краще ситуація і поза містом у Новокаховській територіальній громаді. Росіяни тероризують людей та не дають навіть поховати померлих.

"Жінка одна подзвонила — каже, вбитий чоловік у Кринках лежить, не дають поховати", — сказав міський голова. 

Нагадаємо, практично всі жителі Нової Каховки вже отримали російські паспорти. Оскільки без документів не можна отримати навіть медичні послуги. 

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