У Новій Каховці росіяни створили БТІ для інвентаризації майна мешканців, — мер міста
Росіяни створили бюро технічної інвентаризації (БТІ) у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони перевіряють, хто залишається у місті, а хто виїхав, та шукають вільне житло.
Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
Ситуація в Новій Каховці
У Новій Каховці за останній час значно побільшало російських військових. Відтак вони почали інвентаризацію житла людей.
"Створили кацапи свої БТІ і призначили людину, яка зрадила і пішла на співпрацю. І тепер проходить паспортна інвентаризація житла — хто є, хто залишився. Будуть скоріш за все виявляти вільне житло", — повідомив Володимир Коваленко.
13 грудня окупанти пригнали автобуси на евакуацію з міста для всіх охочих. Однак виїхали буквально одиниці людей похилого віку, каже міський голова. Більшість залишилася в місті.
"Там постійна напруга, люди у відчаї. Отаке там життя — постійно йдуть обстріли", — розповів мер Нової Каховки.
Не краще ситуація і поза містом у Новокаховській територіальній громаді. Росіяни тероризують людей та не дають навіть поховати померлих.
"Жінка одна подзвонила — каже, вбитий чоловік у Кринках лежить, не дають поховати", — сказав міський голова.
Нагадаємо, практично всі жителі Нової Каховки вже отримали російські паспорти. Оскільки без документів не можна отримати навіть медичні послуги.
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