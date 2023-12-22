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В Новой Каховке россияне создали БТИ для инвентаризации имущества жителей, — мэр города

22 декабря 2023 22:58
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Новой Каховке россияне создали БТИ для инвентаризации имущества жителей, — мэр города
Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Россияне создали бюро технической инвентаризации (БТИ) во временно оккупированной Новой Каховке. Они проверяют, кто остается в городе, а кто выехал, и ищут свободное жилье.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Ситуация в Новой Каховке

В Новой Каховке за последнее время значительно увеличилось количество российских военных. Следовательно, они начали инвентаризацию жилья людей.

"Создали кацапы свои БТИ и назначили изменившего и пошедшего на сотрудничество человека. И теперь проходит паспортная инвентаризация жилья — кто есть, кто остался. Будут скорее всего обнаруживать свободное жилье", — сообщил Владимир Коваленко.

13 декабря оккупанты пригнали автобусы на эвакуацию из города для всех желающих. Однако выехали буквально единицы пожилых людей, говорит городской голова. Большинство осталось в городе.

"Там постоянное напряжение, люди в отчаянии. Такая там жизнь — постоянно идут обстрелы", — рассказал мэр Новой Каховки.

Не лучше ситуация и вне города в Новокаховской территориальной общине. Россияне терроризируют людей и не дают даже похоронить умерших.

"Женщина одна позвонила — говорит, убитый муж в Крынках лежит, не дают похоронить", — сказал городской голова.

Напомним, практически все жители Новой Каховки уже получили российские паспорта. Поскольку без документов нельзя получить даже медицинские услуги.

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