Скільки окупантів перебуває на Бахмутському напрямку — у ЗСУ відповіли

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що наразі на Бахмутському напрямку перебуває 62 тисячі російських окупантів. За його словами, їхня кількість майже не змінюється.

Про це Володимир Фітьо розповів в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

"На Бахмутському напрямку наразі перебуває 62 тисячі російських окупантів. Їхня кількість майже не змінюється. Але вони підтягують резерви для поповнення втрат, а втрати у ворога серйозні", — повідомив Фітьо.

За його словами, цей напрямок для росіян є пріоритетним. Ворог намагається просунутися у бік Часового Яру.

Фітьо розповів, що українські військові під Бахмутом перебувають в активній обороні. Вони відбивають російські атаки. Лише за минулу добу бійцям ЗСУ вдалося відбити шість ворожих атак.

До того ж загарбники намагаються наступати у районах:

Богданівки;

Іванівського;

Кліщіївки;

Андріївки.

Фітьо каже, що за минулу добу окупанти застосували 19 дронів-камікадзе та здійснили 344 обстріли українських позицій.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути. Бачимо присутність підрозділів російських десантників, підрозділи морської піхоти, штурмові підрозділи Z і V, які сформовані з колишніх ув'язнених", — розповів він.

За його словами, українські воїни за минулу добу на цьому напрямку знищили 135 російських солдатів та 27 одиниць ворожої військової техніки.

Нагадаємо, у соцмережах показали, який вигляд зараз має місто-фортеця Бахмут Донецької області. Від вулиць не лишилося живого місця.

Також ми писали, що триває 663 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ хоробро б'ють по ворогу та знищують його військову техніку.