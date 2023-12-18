У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на фронті
Речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про нову тактику російських окупантів на фронті. За його словами, противник зменшив кількість штурмів.
Про це Олександр Штупун розповів в ефірі програми "Лінія фронту".
Нова тактика росіян
Ворог почав діяти більшою кількістю піхоти та бронетехніки в одному штурмі.
"Якщо раніше бронетехніка залишалася разом з піхотою і якось її прикривала, то зараз ворог просто заїжджає, скидує десант, і техніка відходить назад", — розповів Штупун.
За його словами, таким чином вони бережуть техніку, а до людей в них ставлення як до "м'яса".
Нагадаємо, триває 663 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ хоробро б'ють по ворогу та знищують його військову техніку.
Також ми писали, що за час війни в України особовий склад елітної 155-ї бригади морської піхоти Росії зменшився вдвічі. Ці втрати є істотно більшими, ніж за 10 років російської війни у Чечні.
Додамо, російських окупантів з підрозділу "Шторм-Z" відмовляються належним чином лікувати. Їх повертають на фронт навіть після ампутації кінцівок.
Читайте Новини.LIVE!