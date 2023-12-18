У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на фронті

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про нову тактику російських окупантів на фронті. За його словами, противник зменшив кількість штурмів.

Про це Олександр Штупун розповів в ефірі програми "Лінія фронту".

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Ворог почав діяти більшою кількістю піхоти та бронетехніки в одному штурмі.

"Якщо раніше бронетехніка залишалася разом з піхотою і якось її прикривала, то зараз ворог просто заїжджає, скидує десант, і техніка відходить назад", — розповів Штупун.

За його словами, таким чином вони бережуть техніку, а до людей в них ставлення як до "м'яса".

Нагадаємо, триває 663 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ хоробро б'ють по ворогу та знищують його військову техніку.

Також ми писали, що за час війни в України особовий склад елітної 155-ї бригади морської піхоти Росії зменшився вдвічі. Ці втрати є істотно більшими, ніж за 10 років російської війни у Чечні.

Додамо, російських окупантів з підрозділу "Шторм-Z" відмовляються належним чином лікувати. Їх повертають на фронт навіть після ампутації кінцівок.