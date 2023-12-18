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В ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте

18 декабря 2023 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о новой тактике российских оккупантов на фронте. По его словам, противник снизил количество штурмов.

Об этом Александр Штупун рассказал в эфире программы "Линия фронта".

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Враг начал действовать большим количеством пехоты и бронетехники в одном штурме.

"Если раньше бронетехника оставалась вместе с пехотой и как-то ее прикрывала, то сейчас враг просто заезжает, сбрасывает десант, и техника отходит назад", — рассказал Штупун.

По его словам, таким образом они берегут технику, а к людям у них отношение как к "мясу".

Напомним, продолжаются 663 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ храбро бьют по врагу и уничтожают его военную технику.

Также мы писали, что за время войны в Украины личный состав элитной 155-й бригады морской пехоты России уменьшился вдвое. Эти потери существенно больше, чем за 10 лет русской войны в Чечне.

Добавим, российских оккупантов из подразделения "Шторм-Z" отказываются должным образом лечить. Их возвращают на фронт даже после ампутации конечностей.

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