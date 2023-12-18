РФ відправляє своїх солдатів на фронт навіть після ампутації кінцівок, — розвідка Британії

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російських окупантів з підрозділу "Шторм-Z" відмовляються належним чином лікувати. Їх повертають на фронт навіть після ампутації кінцівок.

Про це повідомляє британська розвідка.

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"Бійців російського підрозділу "Шторм-Z" з високою ймовірністю повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися, і навіть після ампутації кінцівок", — йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що донецькі бойовики, "вагнерівці" та солдати з підрозділу "Шторм-Z" після поранень на фронті отримували погане лікування або ж їм зовсім не надавали медичної допомоги.

Аналітики вважають, що, ймовірно, до новобранців у "Шторм-Z" ставляться особливо погано. Часто саме вони не мають документів, які потрібні для доступу до госпіталів.

Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ/status

Нагадаємо, військові контррозвідники Служби безпеки України із запалом відзначили своє професійне свято ударами по позиціях російських окупантів. Також знищено значну кількість військової техніки ворога.

Також ми писали, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Так, Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок".

Додамо, російські загарбники переводять тимчасово окуповані території на військові рейки. Зокрема, вони готуються прокласти залізницю, яка з'єднає загарбані території України з Росією.