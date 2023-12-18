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Мер Мелітополя розповів, як РФ готує окуповані території до продовження війни

18 грудня 2023 14:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Мер Мелітополя розповів, як РФ готує окуповані території до продовження війни
Міський глава Мелітополя Іван Федоров. Фото: Стопкор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники переводять тимчасово окуповані території на військові рейки. Зокрема, вони готуються прокласти залізницю, яка з'єднає загарбані території України з Росією.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Пост сообщения Ивана Федорова. Фото: скриншот

"Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі", — зазначив Федоров.

Федоров зазначив, що рейки планують прокласти вздовж Азовського моря, щоб напряму зв'язати російські Ростов-на-дону та Таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

"У захопленій частині Запорізької області залізниця пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова", — зазначив Федоров.

Мер Мелітополя також наголосив, що з боку окупованого Донецька роботи вже почалися.

"Подивимось, чи встигнуть добудувати. Чергова гарна ціль для ЗСУ", — резюмував Федоров.

Раніше ми повідомляли, що окупаційна влада Мелітополя використовує нестандартні заходи, щоб зупинити спротив жителів міста. Спеціальні агенти РФ підслуховують, підглядають та зчитують обличчя мелітопольців з метою майбутнього тиску на них.

Нагадаємо, росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.

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