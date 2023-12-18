Мер Мелітополя розповів, як РФ готує окуповані території до продовження війни
Російські загарбники переводять тимчасово окуповані території на військові рейки. Зокрема, вони готуються прокласти залізницю, яка з'єднає загарбані території України з Росією.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти вже заявили про будівництво нової залізної дороги, аби зробити сполучення окупованих територій з ерефією та доставляти військові вантажі", — зазначив Федоров.
Федоров зазначив, що рейки планують прокласти вздовж Азовського моря, щоб напряму зв'язати російські Ростов-на-дону та Таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.
"У захопленій частині Запорізької області залізниця пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та Ростова", — зазначив Федоров.
Мер Мелітополя також наголосив, що з боку окупованого Донецька роботи вже почалися.
"Подивимось, чи встигнуть добудувати. Чергова гарна ціль для ЗСУ", — резюмував Федоров.
Раніше ми повідомляли, що окупаційна влада Мелітополя використовує нестандартні заходи, щоб зупинити спротив жителів міста. Спеціальні агенти РФ підслуховують, підглядають та зчитують обличчя мелітопольців з метою майбутнього тиску на них.
Нагадаємо, росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.
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