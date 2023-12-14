Росіяни розпочали знімати пропагандистський фільм про вибори на ТОТ, — Федоров
Росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.
Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Дії загарбників на тимчасово окупованих територіях
За його словами, на ТОТ виборів не буде, проте буде "фарс", який вони намагатимуться видавати за волевиявлення.
"Вони зробили декілька речей: заявили, що провели соцопитування, за яким нібито підтримка терориста Путіна на ТОТ сягає 97%. Також вони продовжують перепис населення, під час якого з’ясовують плани щодо виборів. Перепис вони проводять для того, щоб з’ясувати настільки тотальним є дефіцит спеціальностей", — зазначив Федоров.
Раніше Федоров розповів, що для того, аби виїхати з тимчасово окупованої території українцям потрібно від п'яти днів, оскільки російські загарбники постійно ускладнюють виїзд. Також вартість повернення додому недешева — до 20-30 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.
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