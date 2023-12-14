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Росіяни розпочали знімати пропагандистський фільм про вибори на ТОТ, — Федоров

14 грудня 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни розпочали знімати пропагандистський фільм про вибори на ТОТ, — Федоров
Російські окупанти. Фото: КримSOS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, на ТОТ виборів не буде, проте буде "фарс", який вони намагатимуться видавати за волевиявлення.

 

"Вони зробили декілька речей: заявили, що провели соцопитування, за яким нібито підтримка терориста Путіна на ТОТ сягає 97%. Також вони продовжують перепис населення, під час якого з’ясовують плани щодо виборів. Перепис вони проводять для того, щоб з’ясувати настільки тотальним є дефіцит спеціальностей", — зазначив Федоров. 

Раніше Федоров розповів, що для того, аби виїхати з тимчасово окупованої території українцям потрібно від п'яти днів, оскільки російські загарбники постійно ускладнюють виїзд. Також вартість повернення додому недешева — до 20-30 тисяч гривень. 

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.

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