Росіяни розпочали знімати пропагандистський фільм про вибори на ТОТ, — Федоров

Російські окупанти. Фото: КримSOS

Росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, на ТОТ виборів не буде, проте буде "фарс", який вони намагатимуться видавати за волевиявлення.

"Вони зробили декілька речей: заявили, що провели соцопитування, за яким нібито підтримка терориста Путіна на ТОТ сягає 97%. Також вони продовжують перепис населення, під час якого з’ясовують плани щодо виборів. Перепис вони проводять для того, щоб з’ясувати настільки тотальним є дефіцит спеціальностей", — зазначив Федоров.

Раніше Федоров розповів, що для того, аби виїхати з тимчасово окупованої території українцям потрібно від п'яти днів, оскільки російські загарбники постійно ускладнюють виїзд. Також вартість повернення додому недешева — до 20-30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.