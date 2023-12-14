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Россияне начали снимать пропагандистский фильм о выборах на ВОТ, — Федоров

14 декабря 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне начали снимать пропагандистский фильм о выборах на ВОТ, — Федоров
Российские оккупанты. Фото: КрымSOS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне на оккупированной территории Запорожской области уже начали снимать фильм под названием "Выборы". Известно, что российские террористы заявили, что провели соцопрос, в котором жители региона поддерживают российского диктатора Владимира Путина на 97%.

Об этом сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, на ВОТ выборов не будет, однако будет "фарс", который они будут пытаться выдавать за волеизъявление.

"Они сделали несколько вещей: заявили, что провели соцопрос, по которому якобы поддержка террориста Путина на ВОТ достигает 97%. Также они продолжают перепись населения, в ходе которого выясняют планы по выборам. Перепись они проводят для того, чтобы выяснить настолько тотальным является дефицит специальностей", — отметил Федоров.

Ранее Федоров рассказал, что для того, чтобы выехать с временно оккупированной территории, украинцам нужно от пяти дней, поскольку российские захватчики постоянно усложняют выезд. Также стоимость возвращения домой недешевая — до 20-30 тысяч гривен.

Напомним, ранее мэр Мелитополя сообщал, что российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на военный учет. При этом же враг заявляет, что мобилизацию на ВОТ никто не производит.

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