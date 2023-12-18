Федоров розповів, як окупанти "борються" зі спротивом українців у Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Укрінформ

Окупаційна влада Мелітополя використовує нестандартні заходи, щоб зупинити спротив жителів міста. Спеціальні агенти РФ підслуховують, підглядають та зчитують обличчя мелітопольців з метою майбутнього тиску на них.

Про це в ефірі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, росіяни вдаються до різноманітних заходів, щоб зупинити спротив жителів Мелітополя. Ворог почав ще сильніше тиснути на містян.

"Майже два роки окупації Мелітополя, а спротив людей ворогу досі не по зубах. Тож окупанти контролюють кожен крок, слово і навіть погляд", — зазначив Федоров.

Міський голова вказав, що агенти РФ підслуховують людей у людних місцях, зокрема на зупинках громадського транспорту та в магазинах. Потім вони переслідують жителів міста, якщо виявляють щось підозріле у словах. Можуть навіть прийти з обшуками до громадянина, який викликав сумніви.

Також росіяни "зчитують обличчя". Представники ФСБ під час обшуків і допитів використовуючи детектор брехні слідкують за мімікою людини.

Крім того, Федоров додав, що спецслужби РФ підглядають та слідкують за мелітопольцями.

"Встановили паркани уздовж узбіч, щоб люди переходили дорогу тільки на перехрестях — під пильним оком вуличних відеокамер", — підкреслив міський голова.

Нагадаємо, росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.

Додамо, російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.