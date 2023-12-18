Федоров рассказал, как оккупанты "борются" с сопротивлением украинцев в Мелитополе
Оккупационные власти Мелитополя используют нестандартные меры, чтобы остановить сопротивление жителей города. Специальные агенты РФ подслушивают, подсматривают и считывают лица мелитопольцев в целях давления на них.
Об этом в эфире сообщил голодской глава Мелитополя Иван Федоров.
Меры РФ по прекращению сопротивления мелитопольцев
По словам Федорова, россияне предпринимают различные меры, чтобы остановить сопротивление жителей Мелитополя. Враг начал еще сильнее давить на горожан.
"Почти два года оккупации Мелитополя, а сопротивление людей врагу до сих пор не по зубам. Поэтому оккупанты контролируют каждый шаг, слово и даже взгляд", — отметил Федоров.
Глава города указал, что агенты РФ подслушивают людей в людных местах, в том числе на остановках общественного транспорта и в магазинах. Затем они преследуют жителей города, если обнаруживают что-то подозрительное в словах. Могут даже прийти с обысками к вызывавшему сомнения гражданину.
Также россияне "считывают лицо". Представители ФСБ во время обысков и допросов, используя детектор лжи и следят за мимикой человека.
Кроме того, Федоров добавил, что спецслужбы РФ подсматривают и следят за мелитопольцами.
"Установили заборы вдоль обочины, чтобы люди переходили дорогу только на перекрестках — под пристальным глазом уличных видеокамер", — подчеркнул городской голова.
Напомним, россияне на оккупированной территории Запорожской области уже начали снимать фильм под названием "Выборы". Известно, что российские террористы заявили, что провели соцопрос, в котором жители региона поддерживают российского диктатора Владимира Путина на 97%.
Добавим, российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на военный учет. При этом же враг заявляет, что мобилизацию на ВОТ никто не производит.
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