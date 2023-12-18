Федоров рассказал, как оккупанты "борются" с сопротивлением украинцев в Мелитополе

Городской глава Мелитополя Иван Федоров. Фото: Укринформ

Оккупационные власти Мелитополя используют нестандартные меры, чтобы остановить сопротивление жителей города. Специальные агенты РФ подслушивают, подсматривают и считывают лица мелитопольцев в целях давления на них.

Об этом в эфире сообщил голодской глава Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Меры РФ по прекращению сопротивления мелитопольцев

По словам Федорова, россияне предпринимают различные меры, чтобы остановить сопротивление жителей Мелитополя. Враг начал еще сильнее давить на горожан.

"Почти два года оккупации Мелитополя, а сопротивление людей врагу до сих пор не по зубам. Поэтому оккупанты контролируют каждый шаг, слово и даже взгляд", — отметил Федоров.

Глава города указал, что агенты РФ подслушивают людей в людных местах, в том числе на остановках общественного транспорта и в магазинах. Затем они преследуют жителей города, если обнаруживают что-то подозрительное в словах. Могут даже прийти с обысками к вызывавшему сомнения гражданину.

Также россияне "считывают лицо". Представители ФСБ во время обысков и допросов, используя детектор лжи и следят за мимикой человека.

Кроме того, Федоров добавил, что спецслужбы РФ подсматривают и следят за мелитопольцами.

"Установили заборы вдоль обочины, чтобы люди переходили дорогу только на перекрестках — под пристальным глазом уличных видеокамер", — подчеркнул городской голова.

Напомним, россияне на оккупированной территории Запорожской области уже начали снимать фильм под названием "Выборы". Известно, что российские террористы заявили, что провели соцопрос, в котором жители региона поддерживают российского диктатора Владимира Путина на 97%.

Добавим, российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на военный учет. При этом же враг заявляет, что мобилизацию на ВОТ никто не производит.