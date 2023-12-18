Мэр Мелитополя рассказал, как РФ готовит оккупированные территории к продолжению войны

Городской глава Мелитополя Иван Федоров. Фото: Стопкор

Российские захватчики переводят временно оккупированные территории на военные рельсы. В частности, они готовятся проложить железную дорогу, которая соединит захваченные территории Украины с Россией.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

"Оккупанты уже заявили о строительстве новой железной дороги, чтобы провести сообщение оккупированных территорий с ерефией и доставлять военные грузы", — отметил Федоров.

Федоров отметил, что рельсы планируют проложить вдоль Азовского моря, чтобы напрямую связать российские Ростов-на-Дону и Таганрог с оккупированными украинскими городами Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

"В захваченной части Запорожской области железная дорога пройдет от станции "Якимовка" под Мелитополем до станции "Бердянская" и дальше до Мариуполя и Ростова", — отметил Федоров.

Мэр Мелитополя также подчеркнул, что со стороны оккупированного Донецка работы уже начались.

"Посмотрим, успеют ли достроить. Очередная хорошая цель для ВСУ", — резюмировал Федоров.

Ранее мы сообщали, что оккупационные власти Мелитополя используют нестандартные меры, чтобы остановить сопротивление жителей города. Специальные агенты РФ подслушивают, подсматривают и считывают лица мелитопольцев в целях предстоящего давления на них.

Напомним, россияне на оккупированной территории Запорожской области уже начали снимать фильм под названием "Выборы". Известно, что российские террористы заявили, что провели соцопрос, в котором жители региона поддерживают российского диктатора Владимира Путина на 97%.