Мэр Мелитополя рассказал, как РФ готовит оккупированные территории к продолжению войны
Российские захватчики переводят временно оккупированные территории на военные рельсы. В частности, они готовятся проложить железную дорогу, которая соединит захваченные территории Украины с Россией.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты уже заявили о строительстве новой железной дороги, чтобы провести сообщение оккупированных территорий с ерефией и доставлять военные грузы", — отметил Федоров.
Федоров отметил, что рельсы планируют проложить вдоль Азовского моря, чтобы напрямую связать российские Ростов-на-Дону и Таганрог с оккупированными украинскими городами Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.
"В захваченной части Запорожской области железная дорога пройдет от станции "Якимовка" под Мелитополем до станции "Бердянская" и дальше до Мариуполя и Ростова", — отметил Федоров.
Мэр Мелитополя также подчеркнул, что со стороны оккупированного Донецка работы уже начались.
"Посмотрим, успеют ли достроить. Очередная хорошая цель для ВСУ", — резюмировал Федоров.
Ранее мы сообщали, что оккупационные власти Мелитополя используют нестандартные меры, чтобы остановить сопротивление жителей города. Специальные агенты РФ подслушивают, подсматривают и считывают лица мелитопольцев в целях предстоящего давления на них.
Напомним, россияне на оккупированной территории Запорожской области уже начали снимать фильм под названием "Выборы". Известно, что российские террористы заявили, что провели соцопрос, в котором жители региона поддерживают российского диктатора Владимира Путина на 97%.
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