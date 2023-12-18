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РФ отправляет своих солдат на фронт даже после ампутации конечностей, — разведка Британии

18 декабря 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ отправляет своих солдат на фронт даже после ампутации конечностей, — разведка Британии
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российских оккупантов из подразделения "Шторм-Z" отказываются должным образом лечить. Их возвращают на фронт даже после ампутации конечностей.

Об этом сообщает британская разведка.

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"Бойцов российского подразделения "Шторм-Z" с высокой вероятностью возвращают на боевую службу с незажившими ранами и даже после ампутации конечностей", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что донецкие боевики, "вагнеровцы" и солдаты из подразделения "Шторм-Z" после ранений на фронте получали плохое лечение или им совсем не оказывали медицинскую помощь.

Аналитики считают, что, вероятно, к новобранцам в "Шторм-Z" относятся особенно плохо. Часто именно они не имеют документов, которые нужны для доступа к госпиталям.

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Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ/status

Напомним, военные контрразведчики Службы безопасности Украины с огоньком отметили свой профессиональный праздник ударами по позициям российских оккупантов. Также уничтожено значительное количество военной техники врага.

Также мы писали, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".

Добавим, российские захватчики переводят временно оккупированные территории на военные рельсы. В частности, они готовятся проложить железную дорогу, которая соединит захваченные территории Украины с Россией.

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