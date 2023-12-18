ЗСУ знищили майже половину бригади "чорних беретів" морської піхоти Росії, — ЗМІ

Втрати окупантів більше, ніж за 10 років війни у Чечні. Фото: УНІАН

За час війни в України особовий склад елітної 155-ї бригади морської піхоти Росії зменшився вдвічі. Ці втрати є істотно більшими, ніж за 10 років російської війни у Чечні.

Про це повідомляється у розслідуванні російської служби ВВС спільно з Медіазоною.

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Журналісти з'ясували, що серед загиблих окупантів 18 офіцерів, чотири майори і п'ять капітанів. Загалом, за приблизними підрахунками, втрати особистого складу становлять 1450 осіб з урахуванням поранених, вбитих та зниклих безвісти.

За інформацією західних аналітиків, до лютого 2022 року чисельність 155-ї бригади становила 3 тисячі осіб.

"Чорні берети" брали участь у військових діях в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Відомо, що спершу вони перебували на території Київської області. Їх звинувачували у вчиненні військових злочинів у Бучі.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донеччині

Як зазначається у розслідуванні, найбільших втрат бригада зазнала під Вугледаром та Павлівкою Донецької області. Причина полягає у тому, що загальновійськові підрозділи російської армії виявилися неготовими до штурмових дій. Зокрема, й через те, що значну частину "чорних беретів" становили мобілізовані, які були погано навчені.

Зазначається, що залишки російської 155-ї бригади зараз перебувають під Вугледаром. Вони вже 15 місяців намагаються захопити українське місто.

Нагадаємо, журналіст та блогер "Апостол" Дмитро Карпенко розповів, чого не можна робити, коли твій родич потрапив у російський полон, як його двоюрідний брат повертався з полону, яка мотивація росіян йти воювати в Україну, та скільки пішло грошей на "порятунок" російський полонених.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують репресії на тимчасово окупованих територіях. Цього разу під атаку ворога потрапила Херсонщина.