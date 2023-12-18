ВСУ уничтожили почти половину бригады "черных беретов" морской пехоты России, — СМИ

Потери оккупантов больше, чем за 10 лет войны в Чечне. Фото: УНИАН

За время войны в Украине личный состав элитной 155 бригады морской пехоты России уменьшился вдвое. Эти потери существенно больше, чем за 10 лет русской войны в Чечне.

Об этом сообщается в расследовании российской службы BBC совместно с Медиазоной.

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Журналисты выяснили, что среди погибших окупантов — 18 офицеров, четыре майора и пять капитанов. В общей сложности, по приблизительным подсчетам, потери личного состава составляют 1450 человек с учетом раненых, убитых и пропавших без вести.

По информации западных аналитиков, к февралю 2022 года численность 155 бригады составляла три тысячи человек.

"Черные береты" принимали участие в военных действиях в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Известно, что они находились на территории Киевской области. Их обвиняли в совершении военных преступлений в Буче.

Наибольшие потери оккупанты понесли в Донецкой области

Как отмечается в расследовании, наибольшие потери бригада понесла под Угледаром и Павловкой Донецкой области. Причина состоит в том, что общевойсковые подразделения русской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В том числе и потому, что значительную часть "черных беретов" составляли мобилизованные, которые были плохо обучены.

Отмечается, что остатки российской 155-й бригады сейчас находятся под Угледаром. Они уже 15 месяцев пытаются захватить украинский город.

Напомним, журналист и блогер "Апостол" Дмитрий Карпенко рассказал, что нельзя делать, когда твой родственник попал в плен, как его двоюродный брат возвращался из плена, какая мотивация россиян идти воевать в Украину, и сколько ушло денег на "спасение" российский пленных.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты продолжают репрессии на временно оккупированных территориях. В этот раз под атаку врага попала Херсонщина.