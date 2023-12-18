У Генштабі розповіли, скільки ворожих цілей знищили ЗСУ протягом доби

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 663 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ хоробро б'ють по ворогу та знищують його військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом доби відбулось 92 бойових зіткнення. Російські окупанти завдали одного ракетного та шість авіаційних ударів, а також здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки ворога біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими військовими відбито дев'ять атак РФ в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Чорнобаївка Херсонської області та цивільні об’єкти міста Херсон.

Успіхи ЗСУ на фронті

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби силами та засобами ППО України знищено одну керовану ракету Х-59.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Так, Сили спеціальних операцій спільно з морпіхами та Службою безпеки України вдарили по ворожій ТОС-1А "Солнцепьок".