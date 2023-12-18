В Генштабе рассказали, сколько вражеских целей уничтожили ВСУ в течение суток
Продолжаются 663 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ храбро бьют по врагу и уничтожают его военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские обстрелы
В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, а также совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.
В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Ситуация на направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки врага возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.
На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинскими военными отражены девять атак РФ в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак.
На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Чернобаевка Херсонской области и гражданские объекты города Херсон.
Успехи ВСУ на фронте
"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику", — говорится в сообщении.
В течение суток силами и средствами ПВО Украины уничтожена одна управляемая ракета Х-59.
Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".
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