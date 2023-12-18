В Генштабе рассказали, сколько вражеских целей уничтожили ВСУ в течение суток

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 663 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ храбро бьют по врагу и уничтожают его военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, а также совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки врага возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими военными отражены девять атак РФ в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, совершил 12 безуспешных атак.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Чернобаевка Херсонской области и гражданские объекты города Херсон.

Успехи ВСУ на фронте

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику", — говорится в сообщении.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток силами и средствами ПВО Украины уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Так, Силы специальных операций совместно с морпехами и Службой безопасности Украины ударили по вражеской ТОС-1А "Солнцепек".