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Сколько окупантов находится на Бахмутском направлении — в ВСУ ответили

18 декабря 2023 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько окупантов находится на Бахмутском направлении — в ВСУ ответили
Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.

Об этом Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона.

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"На Бахмутском направлении сейчас находится 62 тысячи российских оккупантов. Их количество почти не меняется. Но они подтягивают резервы для пополнения потерь, а потери у врага серьезные", — сообщил Фитьо.

По его словам, это направление для россиян является приоритетным. Враг пытается продвинуться в сторону Часового Яра.

Фитьо рассказал, что украинские военные под Бахмутом находятся в активной обороне. Они отражают российские атаки. Только за минувшие сутки бойцам ВСУ удалось отразить шесть вражеских атак.

К тому же захватчики пытаются наступать в районах:

  • Богдановки;
  • Ивановского;
  • Клещеевки;
  • Андреевки.

Фитьо говорит, что за минувшие сутки оккупанты применили 19 дронов-камикадзе и осуществили 344 обстрела украинских позиций.

"На Бахмутском направлении враг пытается давить. Видим присутствие подразделений российских десантников, подразделения морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, которые сформированы из бывших заключенных", — рассказал он.

По его словам, украинские воины за минувшие сутки уничтожили 135 российских солдат и 27 единиц вражеской военной техники.

Напомним, в соцсетях показали, как выглядит сейчас город-крепость Бахмут Донецкой области. От улиц не осталось живого места.

Также мы писали, что продолжаются 663 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ храбро бьют по врагу и уничтожают его военную технику.

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