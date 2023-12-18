Сколько окупантов находится на Бахмутском направлении — в ВСУ ответили

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.

Об этом Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона.

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Ситуация на Бахмутском направлении

"На Бахмутском направлении сейчас находится 62 тысячи российских оккупантов. Их количество почти не меняется. Но они подтягивают резервы для пополнения потерь, а потери у врага серьезные", — сообщил Фитьо.

По его словам, это направление для россиян является приоритетным. Враг пытается продвинуться в сторону Часового Яра.

Фитьо рассказал, что украинские военные под Бахмутом находятся в активной обороне. Они отражают российские атаки. Только за минувшие сутки бойцам ВСУ удалось отразить шесть вражеских атак.

К тому же захватчики пытаются наступать в районах:

Богдановки;

Ивановского;

Клещеевки;

Андреевки.

Фитьо говорит, что за минувшие сутки оккупанты применили 19 дронов-камикадзе и осуществили 344 обстрела украинских позиций.

"На Бахмутском направлении враг пытается давить. Видим присутствие подразделений российских десантников, подразделения морской пехоты, штурмовые подразделения Z и V, которые сформированы из бывших заключенных", — рассказал он.

По его словам, украинские воины за минувшие сутки уничтожили 135 российских солдат и 27 единиц вражеской военной техники.

Напомним, в соцсетях показали, как выглядит сейчас город-крепость Бахмут Донецкой области. От улиц не осталось живого места.

Также мы писали, что продолжаются 663 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ храбро бьют по врагу и уничтожают его военную технику.