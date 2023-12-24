Оккупанты подтвердили, что намеренно применяют химическое оружие против ВСУ

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных. Это очевидное нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

Об этом говорится в отчете ISW.

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В пятницу, 22 декабря, 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором рассказала о радикальном изменении тактики, которую оккупанты применяют против украинских военных в Крынках Херсонской области.

"В сообщении утверждается, что подразделения 810-й морской пехотной бригады морской пехоты провели ротацию в районе Крынки и применяют новую тактику "сброса гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выкурить украинские силы с их позиций и подвергнуть их обстрелу из различных видов оружия", — говорится в отчете.

Захватчики также опубликовали кадры, на которых видно, как такую К-51 сбросили на украинскую позицию, вероятно, в Крынках.

Аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS — разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками.

Аналитики подчеркнули, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование гранат К-51, и РФ является государством-участником КЗХО с 1997 года.

Ранее в ISW рассказывали, что оккупанты использовали К-51 против ВСУ в Донецкой области.

Напомним, военные спецподразделения Главного управления разведки успешно наносят удары по российскому врагу и его военной технике. За один день бойцам ГУР удалось ликвидировать танк, бронетранспортер, несколько УАЗов и ГАЗ-66.

Также мы писали, что украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов. Так, снайперы ликвидировали вражеских разведчиков, которые находились на Купянском направлении.