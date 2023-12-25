Морські піхотинці РФ використовують хімічну зброю — допис із зізнанням відредагували

Російські військові. Фото: росЗМІ

810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що її бійці навмисно застосовують хімічну зброю в Україні. Проте згодом допис із зізнанням було відредаговано.

Про це пише ISW.

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Так, 22 грудня 810-та бригада морської піхоти Росії заявила у своєму Telegram-каналі, що застосовує "радикальну зміну тактики" проти українських сил у Кринках на лівобережжі. Там росіяни скидали гранати К-51 з безпілотників на українські позиції.

Згодом в Telegram-каналі 810-ї морської піхотної бригади було відредаговано допис — видалили конкретне посилання на гранату К-51.

Однак початкове формулювання допису все ще можна побачити в російських соцмережах, які опублікували його скриншоти та зробили прямий репост або заархівували початковий допис — все це підтверджує, що бригада дійсно опублікувала інформацію про використання гранат К-51, а потім відредагувала свій допис.

Водночас відомо, що за викриття нової тактики бригаду розкритикував один з російських мілблогерів. Це і могло спонукати до редагування публікації.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-Хлорбензальмалонанітрил) — різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями, який забороняє як метод ведення війни Конвенція про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, що не зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із лівобережжя Херсонщини. Протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Також ми писали, що контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки на півдні, а і на сході. Хоча найімовірнішими все-таки є Мелітопольський та Херсонський напрямки.