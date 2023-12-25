Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Морські піхотинці РФ використовують хімічну зброю — допис із зізнанням відредагували arrow

Морські піхотинці РФ використовують хімічну зброю — допис із зізнанням відредагували

25 грудня 2023 07:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Морські піхотинці РФ використовують хімічну зброю — допис із зізнанням відредагували
Російські військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що її бійці навмисно застосовують хімічну зброю в Україні. Проте згодом допис із зізнанням було відредаговано.

Про це пише ISW

Читайте також:

Використання хімічної зброї на фронті

Так, 22 грудня 810-та бригада морської піхоти Росії заявила у своєму Telegram-каналі, що застосовує "радикальну зміну тактики" проти українських сил у Кринках на лівобережжі. Там росіяни скидали гранати К-51 з безпілотників на українські позиції.

Згодом в Telegram-каналі 810-ї морської піхотної бригади було відредаговано допис — видалили конкретне посилання на гранату К-51.

Однак початкове формулювання допису все ще можна побачити в російських соцмережах, які опублікували його скриншоти та зробили прямий репост або заархівували початковий допис — все це підтверджує, що бригада дійсно опублікувала інформацію про використання гранат К-51, а потім відредагувала свій допис.

Водночас відомо, що за викриття нової тактики бригаду розкритикував один з російських мілблогерів. Це і могло спонукати до редагування публікації.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-Хлорбензальмалонанітрил) — різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями, який забороняє як метод ведення війни Конвенція про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, що не зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із лівобережжя Херсонщини. Протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив. 

Також ми писали, що контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки на півдні, а і на сході. Хоча найімовірнішими все-таки є Мелітопольський та Херсонський напрямки.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі