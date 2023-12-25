Морские пехотинцы РФ используют химическое оружие — пост с признанием отредактировали

Российские военные. Фото: росСМИ

810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что ее бойцы намеренно применяют химическое оружие в Украине. Однако впоследствии сообщение с признанием было отредактировано.

Об этом пишет ISW.

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Так, 22 декабря 810-я бригада морской пехоты России заявила в своем Telegram-канале, что применяет "радикальное изменение тактики" против украинских сил в Крынках на левобережье. Там россияне сбрасывали гранаты К-51 с беспилотников на украинские позиции.

Впоследствии в Telegram-канале 810-й морской пехотной бригады было отредактировано сообщение - удалили конкретную ссылку на гранату К-51.

Однако начальную формулировку сообщения все еще можно увидеть в российских соцсетях, которые опубликовали его скриншоты и сделали прямой репост или заархивировали первоначальное сообщение — все это подтверждает, что бригада действительно опубликовала информацию об использовании гранат К-51, а затем отредактировала свое сообщение.

В то же время известно, что за разоблачение новой тактики бригаду раскритиковал один из российских милблогеров. Это и могло побуждать к редактированию публикации.

Аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS (2-Хлорбензальмалонанитрил) — разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками, запрещающим как метод ведения войны Конвенция о запрещении химического оружия.

Напомним, что, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Также мы писали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины 2024 может состояться не только на юге, но и на востоке. Хотя наиболее вероятными все-таки Мелитопольское и Херсонское направления.