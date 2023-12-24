На яких напрямках може відбутися контрнаступ-2024: три варіанти

Воїни ЗСУ на мелітопольському напрямку, де може відбутися контрнаступ-2024. Фото: 128-а бригада

Контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки на Півдні, а і на Сході. Хоча найімовірнішими все-таки є мелітопольський та херсонський напрямки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Напрямок перший, мелітопольський

Дмитро Снєгирьов наголосив, що українська армія змогла втримати плацдарм, відбитий на мелітопольському напрямку протягом літньо-осіннього контрнаступу 2023 року.

"Територія 10 на 10 кілометрів — це серйозний плацдарм для того, аби, за умови наявності усього необхідного озброєння, розпочати там наступного року повноцінний контрнаступ", — підкреслив експерт.

Напрямок другий, херсонський

Ще одним імовірним варіантом для проведення контрнаступу ЗСУ в 2024 році є лівобережна частина Херсонської області.

"Як бачимо, з тією територією, яку українські військові звільнили на лівому березі Дніпра й тримають уже кілька місяців, окупанти не можуть зробити нічого. І не настільки критичною там є ситуація, як це описують деякі західні ЗМІ", — підкреслив Снєгирьов.

Крім того, перевагою наступу саме тут є близькість до адмінкордону із окупованим Кримом — усього якихось 60-70 кілометрів.

Напрямок третій, вугледарський

Контрнаступ-2024, на відміну від операції 2023 року, може розпочатися і на сході.

"Вугледарський напрямок — це один із непоганих варіантів для швидкого маневреного наступу, — упевнений Дмитро Снєгирьов. — Відстань до Маріуполя 70 кілометрів, до Волновахи, основного транспортного хабу окупантів — усього 40".

Саме тому, наголосив експерт, російські війська останнім часом активізувалися саме під Вугледаром.

Нагадаємо, за інформацією німецького видання Die Welt, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.

За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків Україна отримала лише 30.

Залужний, коментуючи цю публікацію, заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про імовірний контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.