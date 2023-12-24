На каких направлениях может состояться контрнаступление-2024: три варианта

Воины ВСУ на мелитопольском направлении, где может произойти контрнаступление-2024. Фото: 128-я бригада

Контрнаступление Вооруженных сил Украины 2024 может состояться не только на Юге, но и на Востоке. Хотя наиболее вероятными все-таки являются мелитопольское и херсонское направления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Направление первое, мелитопольское

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что украинская армия смогла удержать плацдарм, отбитый на мелитопольском направлении в течение летне-осеннего контрнаступления 2023 года.

"Территория 10 на 10 километров — это серьезный плацдарм для того, чтобы, при наличии всего необходимого вооружения, начать там в следующем году полноценное контрнаступление", — подчеркнул эксперт.

Направление второе, херсонское

Еще одним вероятным вариантом для проведения контрнаступления ВСУ в 2024 году является левобережная часть Херсонской области.

"Как видим, с той территорией, которую украинские военные освободили на левом берегу Днепра и держат уже несколько месяцев, кафиры не могут сделать ничего. И не столь критична там ситуация, как это описывают некоторые западные СМИ", — подчеркнул Снегирев.

Кроме того, преимуществом наступления именно здесь является близость к админгранице с оккупированным Крымом — всего 60-70 километров.

Направление третье, угледарское

Контрнаступление-2024, в отличие от операции 2023 года, может начаться и на востоке.

"Угледарское направление — это один из неплохих вариантов для быстрого маневренного наступления, — уверен Дмитрий Снегирев. — Расстояние до Мариуполя 70 километров, до Волновахи, основного транспортного хаба оккупантов — всего 40".

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, российские войска в последнее время активизировались именно под Угледаром.

Напомним, по информации немецкого издания Die Welt, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже приступили к накоплению ресурсов для новых военных в следующем году.

По информации издания, немало военной техники, предоставленной иностранными партнерами, остается в запасах, поскольку она не была использована на фронте. Кроме того, танки Leopard 1 еще даже не прибыли в государство. Из обещанных Германией 200 танков Украина получила только 30.

Залужный, комментируя эту публикацию, заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи об вероятном контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, это превратится в шоу.