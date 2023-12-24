Ракетні війська вразили шість районів зосередження окупантів, — Генштаб

Українські військові стріляють з міномета. Фото: 22 ОМБр

Розпочалася 669 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення з ворогом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'яти зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські військові стріляють з САУ "Богдана". Фото: Генштаб ЗСУ

Також протиповітряна оборона України знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59 та два розвідувальних БпЛА ворога.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, два артилерійські засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Там ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Український захисник. Фото: 22 ОМБр

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, там наші захисники відбили чотири атаки.

Шахтарському напрямку загарбники не вели наступальних дій.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі.

Не зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що конфлікт Росії та України став "війною на виснаження", яка буде тривати. Крім того, до переломного моменту в протистоянні ще далеко.

Також ми писали, що контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки на Півдні, а і на Сході. Хоча найімовірнішими все-таки є мелітопольський та херсонський напрямки.