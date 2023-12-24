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Ракетные войска поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб

24 декабря 2023 07:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетные войска поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб
Украинские военные стреляют из миномета. Фото: 22 ОМБр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Начались 669 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение с врагом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетных комплексах противника.

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Украинские военные стреляют из САУ "Богдана". Фото: Генштаб ВСУ

Также противовоздушная оборона Украины уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59 и два разведывательных БПЛА врага.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Там враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

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Украинский защитник. Фото: 22 ОМБр

Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там наши защитники отразили четыре атаки.

Шахтерском направлении захватчики не вели наступательных действий.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье.

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Напомним, что высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "войной на истощение", которая будет продолжаться. Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.

Также мы писали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины 2024 может произойти не только на Юге, но и на Востоке. Хотя наиболее вероятными все-таки мелитопольское и херсонское направления.

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