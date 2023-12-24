Ракетные войска поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб
Начались 669 сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение с врагом.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.
Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетных комплексах противника.
Также противовоздушная оборона Украины уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59 и два разведывательных БПЛА врага.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.
Ситуация по фронтам
На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Там враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там наши защитники отразили четыре атаки.
Шахтерском направлении захватчики не вели наступательных действий.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье.
Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.
Напомним, что высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "войной на истощение", которая будет продолжаться. Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.
Также мы писали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины 2024 может произойти не только на Юге, но и на Востоке. Хотя наиболее вероятными все-таки мелитопольское и херсонское направления.
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