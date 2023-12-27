Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ВСУ рассказали, сколько химических атак осуществила РФ с начала войны arrow

В ВСУ рассказали, сколько химических атак осуществила РФ с начала войны

27 декабря 2023 10:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ рассказали, сколько химических атак осуществила РФ с начала войны
Оккупанты ведут огонь недалеко от Бахмута. Фото: EPA/UPG
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 465 химических атак. Только за декабрь этого года зафиксирован 81 случай.

Об этом сообщили в Командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Химические атаки РФ по Украине

Отмечается, что Силы обороны зафиксировали 465 случаев применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь этого года 81 случай. При этом в ведомстве подчеркнули, что динамика применения растет. Всего за один день 19 декабря оккупанты совершили восемь атак с использованием химических веществ.

null
Химические атаки РФ по Украине за декабрь Фото: facebook.com/KSP.ZSU

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручные газовые гранаты Дрофа-ПМ, сбрасываемые с БпЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ", — говорится в сообщении.

null
Доказательства химических атак РФ. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

Как известно, 14 декабря этого года военные обнаружили применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

null
Доказательства химических атак РФ. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

"28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", — рассказали в Командовании.

null
Сообщение Командование Сил поддержки ВСУ в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных. Однако незадолго сообщение с признанием было отредактировано, но в сети остались скриншоты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме