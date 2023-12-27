В ВСУ рассказали, сколько химических атак осуществила РФ с начала войны

Оккупанты ведут огонь недалеко от Бахмута. Фото: EPA/UPG

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 465 химических атак. Только за декабрь этого года зафиксирован 81 случай.

Об этом сообщили в Командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Отмечается, что Силы обороны зафиксировали 465 случаев применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь этого года 81 случай. При этом в ведомстве подчеркнули, что динамика применения растет. Всего за один день 19 декабря оккупанты совершили восемь атак с использованием химических веществ.

Химические атаки РФ по Украине за декабрь Фото: facebook.com/KSP.ZSU

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручные газовые гранаты Дрофа-ПМ, сбрасываемые с БпЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ", — говорится в сообщении.

Доказательства химических атак РФ. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

Как известно, 14 декабря этого года военные обнаружили применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

Доказательства химических атак РФ. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

"28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", — рассказали в Командовании.

Сообщение Командование Сил поддержки ВСУ в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных. Однако незадолго сообщение с признанием было отредактировано, но в сети остались скриншоты.