В ВСУ рассказали, сколько химических атак осуществила РФ с начала войны
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 465 химических атак. Только за декабрь этого года зафиксирован 81 случай.
Об этом сообщили в Командовании Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Химические атаки РФ по Украине
Отмечается, что Силы обороны зафиксировали 465 случаев применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за декабрь этого года 81 случай. При этом в ведомстве подчеркнули, что динамика применения растет. Всего за один день 19 декабря оккупанты совершили восемь атак с использованием химических веществ.
"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручные газовые гранаты Дрофа-ПМ, сбрасываемые с БпЛА. Однако применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также производятся артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ", — говорится в сообщении.
Как известно, 14 декабря этого года военные обнаружили применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.
"28 случаев применения опасных химических веществ были задокументированы и направлены для проведения следственных действий в рамках уголовного производства группами радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины", — рассказали в Командовании.
Напомним, несколько дней назад оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных. Однако незадолго сообщение с признанием было отредактировано, но в сети остались скриншоты.
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