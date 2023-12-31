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Гуменюк объяснила, почему РФ запугивает данными о применении "химического оружия" на фронте

31 декабря 2023 08:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Гуменюк объяснила, почему РФ запугивает данными о применении "химического оружия" на фронте
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия пытается напугать украинцев информацией о применении "химического оружия" на фронте. Таким образом, россияне давят на наших защитников, чтобы те покидали позиции.

Об этом заявила начальница пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Пытаются давить на наших бойцов, чтобы оставляли позиции, потому что будет опасно. На самом деле мы обладаем реальной обстановкой, изучаем ее тщательно. Наши воины обучены всем средствам противодействия и конкретно понимают, как ведет себя враг и как ему эффективно дать отпор", — заверила она.

Гуменюк о вероятной атаке РФ в новогоднюю ночь

Кроме того, Гуменюк призвала украинцев не терять бдительность и не паниковать из-за предполагаемой атаки врага в новогоднюю ночь. По ее словам, паника тоже оружие противника.

"Не впадайте в панику, ведь паника - это тоже оружие врага, поэтому они и наносят мощные удары по жилым домам, чтобы погрузить людей в это состояние. Надо осознавать, что враг может применить любые виды атак, в том числе смешанных, точечных. И помнить, что тревожный чемоданчик для укрытия должен быть наготове", — подчеркнула начальница пресс-центра сил обороны юга Украины.

Напомним, в Днепре, 29 декабря, армия РФ попала в родильное отделение одной из больниц. На тот момент там находились четверо рожениц и двенадцать беременных вместе с родными и медперсоналом. Одна из рожениц рассказала, как ей удалось спастись с родными.

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