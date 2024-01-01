Оккупанты ночью атаковали "шахедами" Днепропетровскую область — есть значительные повреждения
В ночь на 1 января над Днепропетровской областью было уничтожено пять вражеских "шахедов". Их украинские военные сбили в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Последствия российской атаки на регион
По его словам, в Днепре российский беспилотник попал по одному из предприятий, в результате чего произошел пожар, однако спасателям удалось ликвидировать возгорание.
"Полторы тысячи домов в Пятихатской громаде Каменского района оставались без света. Из-за беспилотника оккупантов, который зацепился за линию электропередач", — отметил Лукашук.
Повреждения в Никополе
Кроме того, оккупанты атаковали Никополь, используя артиллерию. В результате были повреждены гимназия, 13 частных домов, два хозяйственных сооружения, гаражи, пять линий электропередач, газопроводы и заборы.
"К счастью, обошлось без пострадавших. В других общинах области было спокойно", — добавил глава ДОР.
Напомним, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера. По состоянию на данный момент о пострадавших неизвестно.
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