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Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь, есть раненые, — ОВА

2 января 2024 15:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреляли из артиллерии Никополь, есть раненые, — ОВА
Последствия обстрелов Никополя. Фото: Telegram/Сергей Лысак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики совершили артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине днем 2 января. В результате атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Так, в результате российского обстрела в Никополе ранен 50-летний мужчина — его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 59-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.

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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Telegram/Сергей Лысак

"Вражеские снаряды наделали беды в городе. Повреждены частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура, торговый павильон", — отметили в ОВА.

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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Кроме того, были повреждены и три многоэтажки, 16 частных домов, разбиты пять хозяйственных построек, две из них — уничтожены.

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Последствия обстрелов Никополя. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также задело авто, линию электропередач и газопроводы.

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Скриншот поста Сергея Лысака

Напомним, что в ночь на 1 января над Днепропетровской областью было уничтожено пять вражеских "шахедов". Их украинские военные сбили в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.

Также мы писали, что 23 декабря россияне в течение суток совершили четыре обстрела из артиллерии по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадал мужчина и гражданская инфраструктура.

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