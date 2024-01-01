Над Дніпропетровщиною збили протикорабельну ракету

Ракета в небі. Ілюстративне фото: livejournal.com

Росія атакувала Дніпропетровську область протикорабельною ракетою увечері 1 січня. Силам ППО вдалося знищити ворожу ціль у межах області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

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Так, у Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Знищена ракета. Фото: ПК "Схід".

Ракета Х-59 "Овод" — протикорабельна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії. Вона вважається високоточною та призначена для ураження наземних і надводних об'єктів противника, які прикриває протиповітряна оборона. Ракета боїться дощу, туману та сильного вітру.

Нагадаємо, що у Есманській громаді на Сумщині ворожий безпілотник Shahed-136 влучив у двоповерховий будинок. Під завалами помешкання опинилися люди, їх деблокують.

Також ми писали, що росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.