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В ISW розповіли, скільки ракет ще залишилося в Росії

30 грудня 2023 07:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW розповіли, скільки ракет ще залишилося в Росії
Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Запаси ракет і безпілотних літальних апаратів, а також темпи виробництва, не дозволяють Російській Федерації завдавати по Україні регулярних широкомасштабних ударів ракетами. Тим не менш, за певних умов, загарбники здатні більш послідовно атакувати країну ударними безпілотниками типу "Shahed".

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Інститут навів статистику виготовлення Росією нових ракет, яку 6 листопада оприлюднив начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його даними, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет "Іскандер-М", 12 крилатих ракет "Іскандер-К", 20 крилатих ракет "Калібр", 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

В останньому місяці осені росіяни мали в резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а за серпень-листопад ця кількість зросла на 285 одиниць.

"Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські Збройні сили частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького щодо останніх загальних російських ракетних резервів і місячних темпів виробництва свідчать про те, що російська армія не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня", — йдеться у звіті.

Водночас, за даними ISW, Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники "Shahed-136/131", однак лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Раніше ми повідомляли, що 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей.

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