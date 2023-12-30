В ISW рассказали, сколько ракет еще осталось у России

Вражеская ракета в воздухе. Иллюстративное фото: militaryarms

Запасы ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также темпы производства, не позволяют Российской Федерации наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары ракетами. Тем не менее, при определенных условиях, захватчики способны более последовательно атаковать страну ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Институт привел статистику изготовления Россией новых ракет, которую 6 ноября обнародовал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его данным, в октябре 2023 года россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности. В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-32 и 4 аэробалистические ракеты "Кинжал".

В последнем месяце осени россияне имели в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, а за август-ноябрь это количество выросло на 285 единиц.

"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично восстановили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого относительно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары. 29 декабря", — говорится в отчете.

В то же время, по данным ISW, Россия может производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники "Shahed-136/131", однако только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабугской особой экономической зоне в Республике Татарстан.

Ранее мы сообщали, что 29 декабря в Хмельницкой области прогремелимощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 29 декабря в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей.