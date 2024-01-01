Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російський ''шахед'' влучив у будинок на Сумщині — під завалами опинилися люди arrow

Російський ''шахед'' влучив у будинок на Сумщині — під завалами опинилися люди

1 січня 2024 17:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російський ''шахед'' влучив у будинок на Сумщині — під завалами опинилися люди
Наслідки влучання дрона. Фото: Сумська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Есманській громаді на Сумщині ворожий безпілотник Shahed-136 влучив у двоповерховий будинок. Під завалами помешкання опинилися люди, їх деблокують.

Про це повідомляє ОВА.

Читайте також:

Дрон поцілив у будинок на Сумщині

"Ворожий БпЛА типу "Шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару є руйнування, люди опинились під завалами.

За попередньою інформацією, з-під завалів вдалося врятували вже три людини — їм надається медична допомога.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Пошуково-рятувальна операція триває.

null
Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Також ми писали, що російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі