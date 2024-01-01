Російський ''шахед'' влучив у будинок на Сумщині — під завалами опинилися люди

Наслідки влучання дрона. Фото: Сумська ОВА

У Есманській громаді на Сумщині ворожий безпілотник Shahed-136 влучив у двоповерховий будинок. Під завалами помешкання опинилися люди, їх деблокують.

Про це повідомляє ОВА.

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"Ворожий БпЛА типу "Шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару є руйнування, люди опинились під завалами.

За попередньою інформацією, з-під завалів вдалося врятували вже три людини — їм надається медична допомога.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Пошуково-рятувальна операція триває.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Також ми писали, що російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.