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Внаслідок атаки на Херсон постраждали двоє дітей — у якому вони стані

31 грудня 2023 18:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Внаслідок атаки на Херсон постраждали двоє дітей — у якому вони стані
Наслідки обстрілу Херсона Фото архівне. Фото: Кирило Тимошенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Херсоні 14-річний хлопчик помер внаслідок вибуху російського снаряда. Його одноліток, дев'ятирічна дитина, зараз перебуває в лікарні в критичному стані з тяжкою черепно-мозковою травмою.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін уточнив, що внаслідок атаки постраждали й інші жителі Херсона. 32-річна жінка отримала поранення від мінно-вибухової хвилі, а 65-річній городянці було завдано осколкового поранення спини. Обидві жінки одержують необхідну медичну допомогу.

Прокудін також висловив свою думку про дії російських військових, назвавши їх нелюдами, які знову продемонстрували свою справжню суть такими жорстокими діями.

Херсон
Обстріл Херсона 31 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре атакували Херсон сьогодні, 31 грудня. В результаті постраждали троє людей.

Також російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака . Внаслідок удару загинув поліцейський і є постраждалі серед цивільних.

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