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Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть раненые

31 декабря 2023 11:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть раненые
Обстрел Херсона. Иллюстративное фото: Telegram Владимира Зеленского
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 31 декабря. В результате пострадали три человека.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской ОВА.

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Отмечается, что 52-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение грудной клетки.

Также были ранены 55-летний мужчина и 71-летняя женщина. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

"При обстреле люди были на улице вблизи магазина", — добавили в сообщении.

наслідки обстрілів у Херсоні
Скриншот сообщения из Telegram Херсонской ОВА

Ранее мы сообщали о взрывах в Херсоне. Во время них воздушная тревога не была объявлена.

Напомним, ранее российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

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