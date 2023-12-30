Росіяни випустили по Херсону 24 снаряди — в ОВА розповіли про наслідки

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram Олександра Прокудіна

Російські загарбники випустили по Херсону 24 снаряди. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БпЛА, з них — 8 "Shahed"", — говориться у повідомленні.

По місту Херсон російські загарбники випустили 24 снаряди. Вони поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Зокрема, ворог влучив у гуманітарний штаб у Бериславському районі. Також постраждали об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

Через російські обстріли п'ятеро людей дістали поранення.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники здійснив черговий обстріл Херсонської області. Вони влучили в житлові квартали та медичну установу.

Нагадуємо, що після масованого обстрілу Херсона, який російська армія влаштувала у вівторок, 26 грудня, майже по всьому місту зникла електрика, світло, вода. Почалися проблеми із мобільним зв'язком.