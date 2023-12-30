Росіяни випустили по Херсону 24 снаряди — в ОВА розповіли про наслідки
Російські загарбники випустили по Херсону 24 снаряди. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстріляв Херсон
"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БпЛА, з них — 8 "Shahed"", — говориться у повідомленні.
По місту Херсон російські загарбники випустили 24 снаряди. Вони поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Зокрема, ворог влучив у гуманітарний штаб у Бериславському районі. Також постраждали об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.
Через російські обстріли п'ятеро людей дістали поранення.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники здійснив черговий обстріл Херсонської області. Вони влучили в житлові квартали та медичну установу.
Нагадуємо, що після масованого обстрілу Херсона, який російська армія влаштувала у вівторок, 26 грудня, майже по всьому місту зникла електрика, світло, вода. Почалися проблеми із мобільним зв'язком.
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