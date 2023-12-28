Росіяни обстріляли медичну установу на Херсонщині — в ОВА розповіли про жертви

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

Російські загарбники здійснив черговий обстріл Херсонської області. Вони влучили в житлові квартали та медичну установу.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА", — говориться у повідомленні.

Під час обстрілів російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області. Також вони поцілили медичну установу у Бериславі.

Також в ОВА повідомили, що через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Раныше ми розповыдали, що воїни одеської 11 бригади ім. М. Грушевського оприлюднили відео знищення позицій російських кулеметників на окупованій Херсонщині. Бійцям вдалося ліквідувати ворога за допомогою FPV-дрона.

Нагадуємо, що після масованого обстрілу Херсону, який російська армія влаштувала у вівторок, 26 грудня, майже по всьому місту зникла електрика, світло, вода. Почалися проблеми із мобільним зв'язком.