Россияне обстреляли медицинское учреждение в Херсонской области — в ОВА рассказали о жертвах

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

Российские захватчики произвели очередной обстрел Херсонской области. Они попали в жилые кварталы и медицинское учреждение.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БпЛА", — говорится в сообщении.

При обстреле российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Также они попали в медицинское учреждение в Бериславе.

Также в ОВА сообщили, что из-за российской агрессии один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Ранее мы рассказывали, что воины одесской 11 бригады им. Грушевского обнародовали видео уничтожение позиций российских пулеметчиков на оккупированной Херсонщине. Бойцам удалось ликвидировать врага с помощью FPV-дрона.

Напомним, что после массированного обстрела Херсона, который российская армия устроила во вторник, 26 декабря, почти по всему городу исчезло электричество, свет, вода. Начались проблемы с мобильной связью.