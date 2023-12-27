Росія масово обстріляла Херсон та вокзал міста

Обстріли Херсонщини. Фото: Поліція Херсонської області

Після масованого обстрілу Херсону, який російська армія влаштувала у вівторок 26 грудня, майже по всьому місту зникла електрика, світло, вода. Почалися проблеми із мобільним зв'язком.

Про це Новини.LIVE розповіла херсонська журналістка, яка досі живе та працює у місті, яке щодоби перебуває під обстрілами ворога.

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"Можу сказати, що десь о 17 вчора обстріляли Чорнобаївку тричі поспіль. Після обстрілу в Херсоні сьогодні зранку десь з пів на п'яту ранку майже по всьому місту зникло світло і вода, мобільний зв'язок тримався, але швидкість впала", — сказала вона.

Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Фото: Поліція Херсонської області

За даними Херсонської обласної адміністрації, ввечері 26 грудня окупанти поцілили по житлу людей, аграрному підприємству та закладу освіти.

У приватних домівках та будівлях закладів є пошкодження. На щастя, обійшлося без жертв.

Того ж дня ввечері Росія масово обстріляла залізничний вокзал міста, де близько 140 цивільних чекали на відправлення евакуаційного потяга.

Обстріл Херсонщини.Фото: Поліція Херсонської області

За словами очільника Нацполіції Ігоря Клименка, поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Їх вдалося вивести до безпечних місць. Із пасажирів ніхто не постраждав, однак внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини — 29-річий Ігор Місюня. У складі зведеного загону він ніс службу в Херсоні. Ще двоє поліцейських — у лікарні з уламковими пораненнями.

"Життя на довго не плануємо"

Херсонка Ольга Карташова підтверджує, що після вчорашніх обстрілів більша частина міста залишились без світла та води, а також є проблеми зі зв'язком та інтернетом. Але вже ближче до вечора среди 27 грудня у деяких окремих районах світло почало з'являтися.

Ольга живе у приватному будинку, має напівпідвал, де й пересиджує обстріли, під якими місто перебуває щодня.

"Я живу близько до річки, тож мій район є під постійним вогнем. Вулиця неодноразово обстрілювалася. Та й загалом місто побудоване здовж Дніпра, тому всі прильоти балістичного озброєння у нас чують і відчувають всі. До цього всього ще додаються обстріли з артилерії, танків і прильоти шахедів. Дуже стресово. Особливо вранці, коли ще вчорашне місто буває не впізнати. Важко до такого звикнути, важко. Життя в Херсоні на довго не планується", — розповіла жінка.

Обстріли Херсону. Фото: ХОДА

Але попри це, за словами Ольги, у місті мешкає десь +- 70-90 тис. осіб. Люди перегрупувалися в райони подалі від Дніпра, де обстріли не такі потужні. У місті працюють національні мережі супермаркетів. І навіть в обстрілюваних районах працюють маленькі магазини.

"Працюємо на максимальний результат, щоб втримати життя на території області. Допомагаємо військовим, як і багато з моїх знайомих. Я виїжджала минулого грудня, але робота є в Херсоні. Тому повернулася. Мій досвід точно корисний херсонській громаді. Тому я тут", — підсумувала жінка.

Нагадаємо, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл Херсонщини. Ворог випустив 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА.

