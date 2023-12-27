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Протягом доби РФ випустила 90 снарядів по Херсону — є загиблі та поранені

27 грудня 2023 08:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Протягом доби РФ випустила 90 снарядів по Херсону — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Поліція Херсонщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл Херсонщини здійснив 161. Ворог випустив 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

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Так, росіяни випустили по Херсону 90 снарядів.

Відомо, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обʼєкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.

Крім того, внаслідок російської агресії загинули три людини та ще 16 — дістали поранення.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що вчора увечері, 27 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136. 

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