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Обстріл вокзалу в Херсоні — понад 100 пасажирів дістались Києва за графіком

27 грудня 2023 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріл вокзалу в Херсоні — понад 100 пасажирів дістались Києва за графіком
Потяг з Херсона. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу успішно дістались Києва за графіком — рівно о 7:20. Вчора вокзал Херсона постраждав від російського обстрілу.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу, який вчора постраждав від ворожого обстрілу, успішно дістались Києва графіком, рівно о 7:20!", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що на одній з проміжних станцій поїзд з херсонцями перехопив Food train — на нього були перевантажені 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці. 

"Раді бачити всіх наших пасажирів та поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими. Продовжуємо працювати", — додали в УЗ.

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Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, що вчора увечері, 27 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136. 

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