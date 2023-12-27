Обстріл вокзалу в Херсоні — понад 100 пасажирів дістались Києва за графіком

Потяг з Херсона. Фото: скриншот з відео

Понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу успішно дістались Києва за графіком — рівно о 7:20. Вчора вокзал Херсона постраждав від російського обстрілу.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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"Понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу, який вчора постраждав від ворожого обстрілу, успішно дістались Києва графіком, рівно о 7:20!", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що на одній з проміжних станцій поїзд з херсонцями перехопив Food train — на нього були перевантажені 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці.

"Раді бачити всіх наших пасажирів та поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими. Продовжуємо працювати", — додали в УЗ.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, що вчора увечері, 27 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136.