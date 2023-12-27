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Обстрел вокзала в Херсоне — более 100 пассажиров добрались в Киев по графику

27 декабря 2023 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел вокзала в Херсоне — более 100 пассажиров добрались в Киев по графику
Поезд из Херсона. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Более 100 пассажиров с херсонского вокзала успешно добрались в Киев по графику — ровно в 7:20. Вчера вокзал Херсона пострадал от российских обстрелов.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"Более 100 пассажиров с херсонского вокзала, который вчера пострадал от вражеского обстрела, успешно добрались до Киева графиком, ровно в 7:20!", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что на одной из промежуточных станций поезд с херсонцами перехватил Food train  — на него были перегружены 320 порций еды, включая наборы для детей, чтобы пассажиры смогли позавтракать перед прибытием в столицу.

"Ради видеть всех наших пассажиров и поездную бригаду в Киеве целыми и невредимыми. Продолжаем работать", — добавили в УЗ.

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Скриншот поста Укрзализныци

Напомним, что вчера вечером, 27 декабря, россияне совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.

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